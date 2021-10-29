Вашингтон, 29 октября, 2021, 18:55 — ИА Регнум. Сенат США пока не подтвердил кандидатуру Кристофера Хилла на должность нового посла США в Сербии. Об этом сообщили сербские СМИ 29 октября.

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Процесс назначения около двадцати глав дипломатических представительств США заблокировал сенатор от Республиканской партии Тед Круз. В качестве причины он привел отказ администрации Джозефа Байдена от блокады проекта «Северный поток — 2».

Судьбу Хилла разделил и кандидат на должность главы дипломатического представительства США в Приштине Джеффри Ховениер, передает телеканал РТС.

Напомним, что ранее Байден назначил Габриэля Эскобара спецпредставителем Госдепа США по Западным Балканам. Эскобар, Хилл и Ховениер — опытные дипломаты, которые отлично знают обстановку на Балканах и говорят по-сербски. Поэтому региональные СМИ пишут, что США в ближайшем будущем намерены серьезно заняться этим регионом.