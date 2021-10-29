Тбилиси, 29 октября, 2021, 18:49 — ИА Регнум. Грузинский телеканал «TV Пирвели» 29 октября опубликовал письмо, свидетельствующее о том, что в правящей партии «Грузинская мечта» рассматривался вопрос об освобождении из заключения наркодилеров в обмен на их политическую поддержку.

Винсент Ван Гог. Прогулка заключенных (фрагмент). 1890

В письме, датированным 2020 годом и адресованном председателю партии Ираклию Кобахидзе, содержалась просьба досрочно освободить из тюрьмы двух наркоторговцев — Георгия Таварткиладзе и Павла Саришвили. Оба наркодилера являлись членами «Грузинской мечты». В обмен на освобождение из заключения Таварткиладзе и Саришвили должны были гарантировать, что они обеспечат партии поступление некоторого количества голосов избирателей. В итоге Таварткиладзе покинул грузинскую тюрьму и в настоящее время находится в Польше.

Однако, человек, которому телекомпания приписывает авторство данного письма, заявил, что подобных писем в адрес Кобахидзе он не писал, и имена упомянутых наркоторговцев ему даже не знакомы.