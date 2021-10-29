Минск, , 18:43 — REGNUM «Мы умеем делать вс1, когда мы суверенны, независимы, когда мы понимаем, что делаем для себя и своего народа», — заявил 29 октября Александр Лукашенко, выступая на построенной при Советском Союзе и модернизировавшейся почти 10 лет Добрушской бумажной фабрике «Герой труда» (Гомельская область).

Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

Лукашенко констатировал успех затянутой почти на десятилетие модернизации советского предприятия, назвав это «эпопеей». К проекту привлекались компании из Китая и Евросоюза, однако руководитель постсоветской республики приписал успех проекта вовсе не им.

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Он также обратился к дежурной теме сдерживания миграции в Минск. «Потому что уже сейчас ситуация складывается таким образом, что ваши дети там, даже в Гомеле и в Минске, никому не нужны: идет конкуренция, и она будет нарастать. Поэтому берегите это производство, чтобы сюда пришли наши дети и могли работать», — цитирует его выступление пресс-служба президента Белоруссии.

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