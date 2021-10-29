Стокгольм, , 19:03 — REGNUM В Швеции число зарегистрированных летальных случаев в результате заболевания COVID-19 за сутки увеличилось на семь. Данная информация была опубликована 29 октября на сайте Агентства общественного здравоохранения Швеции, которое отслеживает эпидемиологическую ситуацию в круглосуточном режиме и предоставляет актуальную статистику по распространению коронавируса в стране.

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В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли 15 025 человек. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 1 171 512 человек. С момента последнего обновления статистики их число увеличилось на 1090 новых случаев заражения.

Первую дозу вакцины от COVID-19 получили 7 249 725 человек старше 16 лет, вторую — 6 894 119.

По состоянию на 29 октября, согласно данным Шведского регистра интенсивной терапии, 24 пациентов с тяжелой формой протекания COVID-19 находятся в реанимационных отделениях и получают медицинскую помощь.

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