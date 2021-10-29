Москва, , 18:37 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко и его заместителям отправиться в регионы, где наблюдается наиболее критическая ситуация с COVID-19. Об этом 29 октября сообщил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

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По его словам, перед руководством Минздрава поставлена задача в рамках этих поездок «оказать медикам в регионах методическую и иную необходимую помощь».

Напомним, ранее сегодня вице-премьер Татьяна Голикова сообщила об ухудшении эпидемиологической ситуации в 13 российских регионах.

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