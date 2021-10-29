Киев, 29 октября, 2021, 18:37 — ИА Регнум. Применение в Донбассе украинского беспилотника Bayraktar соответствует договорённостям о режиме прекращения огня, заявил 29 октября журналистам президент Украины Владимир Зеленский.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

Об этом Зеленский заявил в ходе визита в Одессу.

«Мы не наступаем, мы отвечаем в соответствии с теми договорённостям о режиме прекращения огня. Именно в этом формате и будет продолжать действовать Украина. Что касается БПЛ и другого оружия, я считаю, что в Украине оно именно для защиты, и когда украинская армия чувствует, что надо защищать свою землю, она так и делает. И дальше будет действовать именно по этому принципу», — сказал Зеленский.

Напомним, минскими соглашениями прямо запрещены любые полёты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 октября Генеральный штаб Украины официально сообщил о первом применении ударного беспилотника Bayraktar в Донбассе. Позднее украинский министр обороны опроверг эти сообщения, однако СМИ Украины тиражируют видеозапись нанесения удара.