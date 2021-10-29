Стокгольм, , 18:57 — REGNUM Партия «Шведских демократов» требует, чтобы Совет по борьбе с преступностью исследовал вредное воздействие гангстерского рэпа на общество. Партия также хочет, чтобы данную разновидность музыки не воспроизводили на радиостанции Sveriges Radio, деятельность которой финансируется за счет налогоплательщиков. Об этом 29 октября написала газета Göteborgs-Posten.

Рэп звезда

Отметим, что связь между совершением преступлений или подталкиванием к совершению преступления и гангстерским рэпом активно обсуждается в СМИ после убийства на прошлой неделе рэпера Нильса Грёнберга, известного под именем Эйнар. В обществе возникло двоякое чувство, поскольку застреленный рэп-исполнитель пострадал от деятельности ОПГ, однако в своих песнях он сам пел о наркотиках, оружии и преступности, тем самым пропагандируя соответствующий образ жизни.

В интервью Göteborgs-Posten Тубиас Андерссон, недавно избранный представитель «Шведских демократов» по вопросам правовой политики, заявил, что партия намерена запретить вещание гангстерского рэпа на Sveriges Radio.