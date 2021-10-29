Тамбов, , 18:31 — REGNUM В Тамбовской области 29 октября подтверждено 194 новых случая заражения коронавирусом — на три больше, чем было выявлено сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба.

Коронавирус Kurganobl.ru

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Всего в области были зарегистрированы 47 тыс. 964 носителя вируса.

После выздоровления были выписаны 45 тыс. 326 пациентов, в том числе 232 человека — за последние сутки.

За весь период скончались 1089 человек. Девять новых летальных случаев зарегистрировано за последние сутки.