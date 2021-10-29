Ярославль, 29 октября, 2021, 18:29 — ИА Регнум. В Ярославле суд арестовал задержанного утром 29 октября заместителя главы администрации Ростова Михаила Рысева. Об этом сообщает ЯрНьюс.

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Чиновника, ранее занимавшего пост заместителя директора регионального департамента имущественных и земельных отношений обвиняют в получении взятки в крупном и особо крупном размере. Детали уголовного дела пока не разглашаются.

Арест продлится до 27 декабря 2021 года.