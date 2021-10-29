София, 29 октября, 2021, 18:29 — ИА Регнум. В расположении военной базы «Бутмир» в Сараево (Босния и Герцеговина) был найден мертвым военнослужащий болгарского контингента из состава международных сил учебной операции Европейского союза «Алтея». Об этом 29 октября сообщила софийская газета «24 часа».

Армия Болгарии

Согласно официальной информации, причиной смерти болгарского военного стало огнестрельное ранение. Детали инцидента засекречены, расследованием обстоятельств происшествия занимается военная полиция БиГ. В ближайшее время тело погибшего будет доставлено на родину самолетом ВВС Болгарии.

В связи с трагедией руководство Министерства обороны Болгарии выразило соболезнования семье погибшего. Рассматривается вопрос о выделении его родным материальной помощи.

Операция «Алтея» проводится Евросоюзом в рамках обеспечения мира и стабильности на территории Боснии и Герцеговины. Участие в акции принимают несколько сот военных из 15 государств ЕС.