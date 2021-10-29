29 октября 2021 | Время чтения 1 мин

Василий Иванов, , 20:22 — REGNUM Международный интерактивный фестиваль современного искусства ARTLIFE проходит в Московском Манеже с 25 по 31 октября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Это крупный ежегодный фестиваль искусства, который ставит своими основными миссиями образовательную и популяризаторскую. В этом году концепция события следующая — «Путь новой реальности»: о цели и силе искусства поддерживать и вдохновлять в эпоху стремительно изменяющихся условий пандемического мира.

Международный интерактивный фестиваль современного искусства Artlife 2021 Василий Иванов © ИА REGNUM

Международный интерактивный фестиваль современного искусства Artlife 2021 Василий Иванов © ИА REGNUM

Международный интерактивный фестиваль современного искусства Artlife 2021 Василий Иванов © ИА REGNUM

Гжегож Гвязда. Миранда Василий Иванов © ИА REGNUM

Работы Сесилии Карлштедт Василий Иванов © ИА REGNUM

Этьен Кене. Тот, кто приглядывает за мной Василий Иванов © ИА REGNUM Аннабель Бриянс. Долина нимф Василий Иванов © ИА REGNUM

Международный интерактивный фестиваль современного искусства Artlife 2021 Василий Иванов © ИА REGNUM

В мероприятии принимают участие более 60 художников из 23 стран, в том числе из России, Европы, Китая, США и Австралии, в выставочных пространствах Манежа экспонировано более 300 произведений искусства, часть из которых сделаны с применением технологии дополненной реальности. Многие из работ впервые показываются в России.

Хуан Мигель Паласиос. Wounds IX Василий Иванов © ИА REGNUM

Международный интерактивный фестиваль современного искусства Artlife 2021 Василий Иванов © ИА REGNUM

Уилл Юй. МЫ Василий Иванов © ИА REGNUM

Саша Рощин. Unity 1 Василий Иванов © ИА REGNUM Настя Миро. Моя гордость Василий Иванов © ИА REGNUM

Сюэ Жочже. Красные ворота Василий Иванов © ИА REGNUM

Международный интерактивный фестиваль современного искусства Artlife 2021 Василий Иванов © ИА REGNUM

Международный интерактивный фестиваль современного искусства Artlife 2021 Василий Иванов © ИА REGNUM Международный интерактивный фестиваль современного искусства Artlife 2021 Василий Иванов © ИА REGNUM

Хедлайнерами фестиваля стали художники Аранцасу Мартинес и Сусана Мата из Испании, французы Мишель Корман, Этьен Кене и Габриэль Руль, Марк Теннант из Соединённых Штатов, Марк Константин Индусил из Австралии и Ло Чан Пэнг из Тайваня.

Марк Теннант. Ужин Василий Иванов © ИА REGNUM

Максим Моргунов. Хет-трик Василий Иванов © ИА REGNUM

Международный интерактивный фестиваль современного искусства Artlife 2021 Василий Иванов © ИА REGNUM

Работы Марии Лихой Василий Иванов © ИА REGNUM

Международный интерактивный фестиваль современного искусства Artlife 2021 Василий Иванов © ИА REGNUM Марко Мельграти. Незнакомец в ночи Василий Иванов © ИА REGNUM

Международный интерактивный фестиваль современного искусства Artlife 2021 Василий Иванов © ИА REGNUM

Международный интерактивный фестиваль современного искусства Artlife 2021 Василий Иванов © ИА REGNUM Многие картины включают в себя элементы анимации Василий Иванов © ИА REGNUM

Также фестиваль сопровождается обширной публичной программой лекций со специалистами из сферы искусства и смежных областей и множеством мастер-классов от художников Академии ARTLIFE.

В секторе Artlife Academy гости могут сами порисовать и создать свое маленькое произведение Василий Иванов © ИА REGNUM

Лекторий Василий Иванов © ИА REGNUM

Международный интерактивный фестиваль современного искусства Artlife 2021 Василий Иванов © ИА REGNUM

Международный интерактивный фестиваль современного искусства Artlife 2021 Василий Иванов © ИА REGNUM

Международный интерактивный фестиваль современного искусства Artlife 2021 Василий Иванов © ИА REGNUM

Ввиду ухудшения пандемической ситуации ARTLIFE проходит в формате COVID-free. Вход на выставку возможен только при наличии QR-кода или отрицательного ПЦР-теста.

Посетить фестиваль можно бесплатно, но само мероприятие проходит в формате COVID-free Василий Иванов © ИА REGNUM