Василий Иванов,
29 октября 2021, 20:22 — REGNUM Международный интерактивный фестиваль современного искусства ARTLIFE проходит в Московском Манеже с 25 по 31 октября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Это крупный ежегодный фестиваль искусства, который ставит своими основными миссиями образовательную и популяризаторскую. В этом году концепция события следующая — «Путь новой реальности»: о цели и силе искусства поддерживать и вдохновлять в эпоху стремительно изменяющихся условий пандемического мира.
Международный интерактивный фестиваль современного искусства Artlife 2021
Василий Иванов © ИА REGNUM
Международный интерактивный фестиваль современного искусства Artlife 2021
Василий Иванов © ИА REGNUM
Международный интерактивный фестиваль современного искусства Artlife 2021
Василий Иванов © ИА REGNUM
Гжегож Гвязда. Миранда
Василий Иванов © ИА REGNUM
Работы Сесилии Карлштедт
Василий Иванов © ИА REGNUM
Этьен Кене. Тот, кто приглядывает за мной
Василий Иванов © ИА REGNUM
Аннабель Бриянс. Долина нимф
Василий Иванов © ИА REGNUM
Международный интерактивный фестиваль современного искусства Artlife 2021
Василий Иванов © ИА REGNUM
В мероприятии принимают участие более 60 художников из 23 стран, в том числе из России, Европы, Китая, США и Австралии, в выставочных пространствах Манежа экспонировано более 300 произведений искусства, часть из которых сделаны с применением технологии дополненной реальности. Многие из работ впервые показываются в России.
Хуан Мигель Паласиос. Wounds IX
Василий Иванов © ИА REGNUM
Международный интерактивный фестиваль современного искусства Artlife 2021
Василий Иванов © ИА REGNUM
Уилл Юй. МЫ
Василий Иванов © ИА REGNUM
Саша Рощин. Unity 1
Василий Иванов © ИА REGNUM
Настя Миро. Моя гордость
Василий Иванов © ИА REGNUM
Сюэ Жочже. Красные ворота
Василий Иванов © ИА REGNUM
Международный интерактивный фестиваль современного искусства Artlife 2021
Василий Иванов © ИА REGNUM
Международный интерактивный фестиваль современного искусства Artlife 2021
Василий Иванов © ИА REGNUM
Международный интерактивный фестиваль современного искусства Artlife 2021
Василий Иванов © ИА REGNUM
Хедлайнерами фестиваля стали художники Аранцасу Мартинес и Сусана Мата из Испании, французы Мишель Корман, Этьен Кене и Габриэль Руль, Марк Теннант из Соединённых Штатов, Марк Константин Индусил из Австралии и Ло Чан Пэнг из Тайваня.
Марк Теннант. Ужин
Василий Иванов © ИА REGNUM
Максим Моргунов. Хет-трик
Василий Иванов © ИА REGNUM
Международный интерактивный фестиваль современного искусства Artlife 2021
Василий Иванов © ИА REGNUM
Работы Марии Лихой
Василий Иванов © ИА REGNUM
Международный интерактивный фестиваль современного искусства Artlife 2021
Василий Иванов © ИА REGNUM
Марко Мельграти. Незнакомец в ночи
Василий Иванов © ИА REGNUM
Международный интерактивный фестиваль современного искусства Artlife 2021
Василий Иванов © ИА REGNUM
Международный интерактивный фестиваль современного искусства Artlife 2021
Василий Иванов © ИА REGNUM
Многие картины включают в себя элементы анимации
Василий Иванов © ИА REGNUM
Также фестиваль сопровождается обширной публичной программой лекций со специалистами из сферы искусства и смежных областей и множеством мастер-классов от художников Академии ARTLIFE.
В секторе Artlife Academy гости могут сами порисовать и создать свое маленькое произведение
Василий Иванов © ИА REGNUM
Лекторий
Василий Иванов © ИА REGNUM
Международный интерактивный фестиваль современного искусства Artlife 2021
Василий Иванов © ИА REGNUM
Международный интерактивный фестиваль современного искусства Artlife 2021
Василий Иванов © ИА REGNUM
Международный интерактивный фестиваль современного искусства Artlife 2021
Василий Иванов © ИА REGNUM
Ввиду ухудшения пандемической ситуации ARTLIFE проходит в формате COVID-free. Вход на выставку возможен только при наличии QR-кода или отрицательного ПЦР-теста.
Посетить фестиваль можно бесплатно, но само мероприятие проходит в формате COVID-free
Василий Иванов © ИА REGNUM
Фестиваль Artlife 2021 продлится до 31 октября
Василий Иванов © ИА REGNUM