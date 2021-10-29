Буэнос-Айрес, 29 октября, 2021, 18:27 — ИА Регнум. Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро получит российский паспорт в посольстве России в Аргентине, сообщили журналистам в диппредставительстве в пятницу, 29 октября.

(сс) Marianagelves Наталья Орейро

«В ближайшее время в посольстве планируется церемония принесения присяги и вручения российского паспорта Наталии Орейро», — отметили в посольстве.

Как передавало ИА REGNUM, ранее на неделе президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства Наталии Орейро и её девятилетнему сыну Мерлину Атауальпе.

Артистка многократно заявляла о своей любви к России и желании получить гражданство. При этом она отмечала, что не планирует жить в России, но хотела бы иметь паспорт в знак признательности за любовь к ней российских зрителей.