Ханты-Мансийск, 29 октября 2021, 18:25 — REGNUM В пятницу, 29 октября, в Уральском федеральном округе стартовал первый в 2021 году полуфинал молодежного Кубка по менеджменту «Управляй!» — одного из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». Мероприятие организовано в очно-заочном формате с участием студентов, показавших наилучшие результаты в отборочном этапе. Всего в полуфинале принимают участие 132 студента из Свердловской, Челябинской, Тюменской, Курганской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.
В рамках кубка участники с помощью специального бизнес-симулятора пробуют себя в роли руководителей виртуальной компании, и в условиях, максимально приближенных к реальным, принимают стратегические решения для ее развития. Цель соревнований — выявить обладающих управленческим потенциалом студентов и выпускников российских вузов и колледжей, создать условия для развития их компетенций и адаптации на рынке труда.
На открытии полуфинальных мероприятий перед участниками кубка выступили: первый заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Алексей Охлопков, заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов, директор Института организационного развития, стратегических инициатив в РАНХиГС, руководитель проекта Вячеслав Шоптенко, ректор Югорского государственного университета Роман Кучин, Первый заместитель Министра экономического развития Челябинской области Ирина Акбашева, Заместитель Министра образования и науки Челябинской области Виталий Литке и исполняющий обязанности директора Челябинского филиала РАНХиГС Олег Осипов.
Полуфинальные мероприятия четвертого сезона проходят в следующем формате: конкурсанты будут принимать участие как в очном, так и в офлайн формате, а команды участников в полуфинале будут работать одновременно с нескольких площадок. Благодаря такому условному разделению обеспечивается безопасность проведения мероприятий. Это добавляет сложности при реализации задач, но в то же время, ставит участников в текущие управленческие реалии.
Студенты, принимавшие участие очно, были приглашены на территорию открытого городского пространства «Точка кипения» в Югорском государственном университете в городе Ханты-Мансийске и на площадку Фонда развития предпринимательства «Территория бизнеса» в Челябинске. Для конкурсантов, которые принимали участие в заочном формате, была организована онлайн-трансляция.
Руководитель кубка «Управляй!», Директор Института организационного развития и стратегических инициатив РАНХиГС Вячеслав Шоптенко рассказал о том, как в этом году проходят соревнования: «В Уральском федеральном округе студенты очно встречаются на двух основных площадках — в Ханты-Мансийске и Челябинске, а остальные конкурсанты соревнуются в формате онлайн. Как и прежде, основная цель кубка — дать возможность студентам сделать шаг к профессиональному росту и обеспечить социальный лифт самых успешных участников».
В процессе соревнований студенты проверяют свою способность управлять виртуальной компанией в команде от 3 до 5 человек. Участники каждый игровой период принимают по 75 управленческих решений и занимаются планированием 5 ключевых бизнес-показателей компании. В процессе принятия решений студентов оценивают приглашенные эксперты из крупнейших компаний-работодателей страны по трём основным критериям: лидерство, коммуникация и командообразование. Также полуфиналистам необходимо пройти тесты на определение уровня сформированности метапредметных компетенций (soft-skills) и круга актуальных интересов в сфере профессиональной̆ деятельности. По итогам всех испытаний будут определены конкурсанты, прошедшие в финал Кубка.
В процедуре оценки лидерских компетенций студентов приняли участие представители ведущих компаний-работодателей федерального уровня, а также представители крупных региональных работодателей и региональных органов власти, в том числе и успешные участники конкурса управленцев «Лидеры России».
Регистрационная кампания четвертого сезона кубка «Управляй!» стартовала 30 августа. Всего для участия в соревнованиях зарегистрировались более 28 тысяч участников. По итогам отборочных этапов для Дальневосточного, Сибирского и Уральского федеральных округов полуфиналистами кубка стали 308 человек. Всего в этом сезоне в кубке пройдет 10 полуфиналов с 29 октября по 24 ноября в 8 федеральных округах, и отдельно соревнования для Москвы и Санкт-Петербурга, так как они традиционно представлены большим количеством участников. При этом полуфиналисты распределены по нескольким площадкам федерального округа, а многие студенты принимают участие удалённо (онлайн).
Как ранее сообщало ИА REGNUM, кубок «Управляй!» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» Национального проекта «Образование». Оператором кубка является Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.