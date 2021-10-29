Ханты-Мансийск, 29 октября, 2021, 18:25 — ИА Регнум. В пятницу, 29 октября, в Уральском федеральном округе стартовал первый в 2021 году полуфинал молодежного Кубка по менеджменту « Управляй! » — одного из проектов президентской платформы « Россия — страна возможностей » . Мероприятие организовано в очно-заочном формате с участием студентов, показавших наилучшие результаты в отборочном этапе. Всего в полуфинале принимают участие 132 студента из Свердловской, Челябинской, Тюменской, Курганской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

АНО «Россия — страна возможностей» Кубок Управляй!

В рамках кубка участники с помощью специального бизнес-симулятора пробуют себя в роли руководителей виртуальной компании, и в условиях, максимально приближенных к реальным, принимают стратегические решения для ее развития. Цель соревнований — выявить обладающих управленческим потенциалом студентов и выпускников российских вузов и колледжей, создать условия для развития их компетенций и адаптации на рынке труда.

На открытии полуфинальных мероприятий перед участниками кубка выступили: первый заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Алексей Охлопков, заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов, директор Института организационного развития, стратегических инициатив в РАНХиГС, руководитель проекта Вячеслав Шоптенко, ректор Югорского государственного университета Роман Кучин, Первый заместитель Министра экономического развития Челябинской области Ирина Акбашева, Заместитель Министра образования и науки Челябинской области Виталий Литке и исполняющий обязанности директора Челябинского филиала РАНХиГС Олег Осипов.

«Здорово, что Кубок набирает популярность, и в этом году почти 30 тысяч заявок поступило на участие, что президентская платформа «Россия — страна возможностей» проводит такие мероприятия. Они, несомненно, делают большой вклад в развитие нашей страны, в то, чтобы наша молодежь стремилась к новым высотам, к новым знаниям, новым навыкам. Это отличный проект! Нам очень приятно принимать первый полуфинал у себя в Югре, на базе ЮГУ. Хочу отметить, что от нашего региона была подана почти треть заявок всего УФО, и в полуфинал попало почти 60 человек. Ребята, мы вами очень гордимся, желаем вам больших успехов! — подчеркнул первый заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, суперфиналист третьего конкурса «Лидеры России» Алексей Охлопков, — Хотелось бы сказать о своем опыте. Участие в конкурсе «Лидеры России», а это тоже один из конкурсов платформы «Россия — страна возможностей», лично для меня было очень большим толчком. Благодаря этому конкурсу я перешел на государственную службу, получил приглашение от Правительства региона, стал Первым заместителем Губернатора. Несомненно, это был новый вызов, новая вершина. Уверен, что все проекты платформы сложные, участие в них сопряжено с очень большим внутренним напряжением, внутренней мотивацией. Вы большие молодцы! Продолжайте так же неравнодушно относиться к себе, к стране, к своим вузам и, чем активнее вы будете участвовать в самых разнообразных проектах — в индивидуальных, в командных, в общественной жизни, тем лучше сложится ваша карьера после завершения вуза и тем большего вы в своей жизни добьетесь».

«Хочу поприветствовать вас от имени Минэкономразвития Челябинской области! Проходя интереснейший путь по этапам Всероссийского Кубка по менеджменту вы получаете новые знания и бесценный опыт. Это также возможность показать себя с лучших сторон для потенциальных работодателей. А среди экспертов, оценивающих вас, присутствуют действительно крупные и известные в стране компании. И это дает вам огромный задел на будущее, может стать той самой точкой опоры, с которой вы сможете перевернуть этот мир! Сделать его лучше! И пусть на Кубке бизнес виртуальный, но задачи перед вами стоят самые реальные. В этих условиях отрабатываются ваши навыки стратегического менеджмента, проявляются ваши управленческие качества, проходит проверку ваш командный дух!» — отметила первый заместитель министра экономического развития Челябинской области Ирина Акбашева.

Полуфинальные мероприятия четвертого сезона проходят в следующем формате: конкурсанты будут принимать участие как в очном, так и в офлайн формате, а команды участников в полуфинале будут работать одновременно с нескольких площадок. Благодаря такому условному разделению обеспечивается безопасность проведения мероприятий. Это добавляет сложности при реализации задач, но в то же время, ставит участников в текущие управленческие реалии.

«Сегодня на площадках Уральского федерального округа для 132 полуфиналистов кубка «Управляй!» начинается соревнование за выход в финальный этап. Но хочу отметить, что вы уже одержали победу, прошли серьёзный отбор и стали сильнейшими из 1600 участников округа, отправивших свои заявки, — отметил заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов, — В управлении компанией основой успеха является баланс всех направлений деятельности. Достичь этого можно только в результате грамотной организации бизнес-процессов, слаженной командной работы и эффективной коммуникации. Работа в команде поможет вам воспринимать знания и опыт коллег как общий ресурс, согласовывать интересы, распределять ответственность. Уверен, вы продемонстрируете не только своё умение принимать решения, выстраивать стратегию и бизнес-модели, ставить цели, оценивать риски и прогнозировать последствия, но в ходе соревнований сможете проявить креативное мышление и найти новые нестандартные управленческие решения».

Студенты, принимавшие участие очно, были приглашены на территорию открытого городского пространства «Точка кипения» в Югорском государственном университете в городе Ханты-Мансийске и на площадку Фонда развития предпринимательства «Территория бизнеса» в Челябинске. Для конкурсантов, которые принимали участие в заочном формате, была организована онлайн-трансляция.

Руководитель кубка «Управляй!», Директор Института организационного развития и стратегических инициатив РАНХиГС Вячеслав Шоптенко рассказал о том, как в этом году проходят соревнования: «В Уральском федеральном округе студенты очно встречаются на двух основных площадках — в Ханты-Мансийске и Челябинске, а остальные конкурсанты соревнуются в формате онлайн. Как и прежде, основная цель кубка — дать возможность студентам сделать шаг к профессиональному росту и обеспечить социальный лифт самых успешных участников».

В процессе соревнований студенты проверяют свою способность управлять виртуальной компанией в команде от 3 до 5 человек. Участники каждый игровой период принимают по 75 управленческих решений и занимаются планированием 5 ключевых бизнес-показателей компании. В процессе принятия решений студентов оценивают приглашенные эксперты из крупнейших компаний-работодателей страны по трём основным критериям: лидерство, коммуникация и командообразование. Также полуфиналистам необходимо пройти тесты на определение уровня сформированности метапредметных компетенций (soft-skills) и круга актуальных интересов в сфере профессиональной̆ деятельности. По итогам всех испытаний будут определены конкурсанты, прошедшие в финал Кубка.

В процедуре оценки лидерских компетенций студентов приняли участие представители ведущих компаний-работодателей федерального уровня, а также представители крупных региональных работодателей и региональных органов власти, в том числе и успешные участники конкурса управленцев «Лидеры России».

Регистрационная кампания четвертого сезона кубка «Управляй!» стартовала 30 августа. Всего для участия в соревнованиях зарегистрировались более 28 тысяч участников. По итогам отборочных этапов для Дальневосточного, Сибирского и Уральского федеральных округов полуфиналистами кубка стали 308 человек. Всего в этом сезоне в кубке пройдет 10 полуфиналов с 29 октября по 24 ноября в 8 федеральных округах, и отдельно соревнования для Москвы и Санкт-Петербурга, так как они традиционно представлены большим количеством участников. При этом полуфиналисты распределены по нескольким площадкам федерального округа, а многие студенты принимают участие удалённо (онлайн).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, кубок «Управляй!» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» Национального проекта «Образование». Оператором кубка является Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.