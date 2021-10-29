Ташкент, 29 октября, 2021, 18:25 — ИА Регнум. На сегодняшний день в Узбекистане примерно 64 тыс. км дорог нуждаются в ремонте, 5100 км из них — дороги общего пользования, остальные 60 тысяч км— это внутренние дороги, заявил 29 октября председатель комитета автомобильных дорог при Министерстве транспорта Узбекистана Абдурахмон Абдувалиев.

Чимган. Узбекистан

Об этом сообщает Газета.уз.

«Сегодня мы имеем 29 тысяч км грунтовых дорог, на 1 января 2021 года их было 31,4 тысячи км», — отметил Абдувалиев.

Он сообщил, что по состоянию на 1 января 2016 года в неудовлетворительном состоянии была 121 тыс. км автомобильных дорог, включая хозяйственные.

«В течение пяти лет было отремонтировано 56,7 тысячи км дорог», — сообщил Абдувалиев.