Ташкент, , 18:20 — REGNUM Глава комитета автомобильных дорог при Министерстве транспорта Узбекистана Абдурахмон Абдувалиев заявил, что в ближайшие три года в Узбекистане не останется грунтовых дорог, сообщает 29 октября Газета.уз.

Автобус. Узбекистан KK70088

«Мы разработали программу, чтобы полностью избавиться от таких дорог. В ближайшие три года, дай бог, в Узбекистане не останется грунтовых дорог, хотя такие дороги есть везде», — сказал Абдувалиев.

Он указал, что «даже в США есть более 400 тысяч км грунтовых дорог».

«Но президент сказал, чтобы таких дорог не было, поскольку люди испытывают трудности. За три года мы полностью покроем 29 тысяч км дорог», — сообщил Абдувалиев.

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