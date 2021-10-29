Москва, , 18:40 — REGNUM Информация о том, что министерство здравоохранения Латвии уже в пятницу, 29 октября, планирует подать правительству запрос об объявлении мобилизации, скорее всего является частью кампании по смещению министра здравоохранения. Об этом 29 октября заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Института европейских исследований, профессор Александр Гапоненко.

ВС Латвии Diena.lv

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«Скорее всего это элемент компании по смещению министра здравоохранения Даниэля Павлютса, которую проводит партия «Союз зелёных и крестьян», — заявил эксперт.

«Она хочет расшатать правительство и войти в правящую коалицию. Время от времени о необходимости привлечь военных к управлению заявляет также министр юстиции Янис Борданс от «Новой консервативной партии», — отметил Гапоненко.

«Однако это две противоборствующие силы. При смене правительства премьером планируют сделать нынешнего министра обороны Артиса Пабрикса из партии «За». Он также может стоять за этими слухами» — пояснил политолог.

«Это фигура влияния ФРГ, а не США, как нынешний премьер»,— подчеркнул эксперт.

Напомним, что в Латвии в соцсетях распространяется информация о том, что для вакцинирования населения будет привлекаться армия и силы гражданской обороны. Соответствующие заявления приписываются руководителю центра медицины катастроф Службы неотложной медицинской помощи Дите Хейберга и министру здравоохранения Латвии Даниэлю Павлютсу.