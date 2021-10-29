Кострома, , 18:25 — REGNUM Фирму «Костромадорстрой», принадлежащую депутату Костромской областной думы Евгению Щепалову, включили в реестр недобросовестных поставщиков. Об этом со ссылкой на сайт единой информационной системы в сфере закупок сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Евгений Щепалов

Напомним, в октябре 2020 года комитет по строительству, транспорту и дорожной деятельности администрации Костромы заключил контракт на благоустройство 37 дворов в рамках программы «Формирование современной городской среды» с предприятием депутата. Согласно условиям контракта подрядчик должен был начать работы с 1 января 2021 года и завершить их в срок до 31 октября 2021 года. Однако уже 1 июня администрация Костромы расторгла контракт в одностороннем порядке в связи с тем, что подрядчик ведёт работы «крайне медленно».

После этого депутат выступил с рядом публичных заявлений, в первом из которых связал шаг по расторжению с попыткой давления на его бизнес со стороны известного ярославского дорожника Вагинака Погосяна. Впоследствии контракт на благоустройство дворов был перезаключён с костромской фирмой ООО «Дормострой».

В августе 2021 года Щепалов дал ещё одно интервью телеведущему Андрею Караулову, в котором обвинил заместителя губернатора Костромской области Юрия Макова в получении взяток на общую сумму 40 млн рублей. При этом следственный комитет, Федеральная служба безопасности и прокуратура Костромской области не смогли ответить на вопросы о проверках по факту предъявленных обвинений.

Интересно, что инициатором включения «Костромадорстроя» в чёрный список стала не администрация Костромы. Заявку на включение подрядчика в реестр подала администрация Центрального сельского поселения Буйского муниципального района.

Поводом для этого стало неисполнение условий договора по ремонту автомобильной дороги в селе Борок. Согласно условиям контракта, работы должны были осуществляться в срок с 5 апреля по 1 сентября 2021 года. Однако, «в нарушение принятых обязательств с момента заключения контракта подрядчик не приступил к выполнению работ» на объекте. По истечении срока исполнения договор был расторгнут чиновниками в одностороннем порядке.

Под управлением Щепалова находятся два одноимённых ООО, зарегистрированных в 2014 и 2018 годах. В чёрный список попало первое общество, являвшееся поставщиком в 55 государственных контрактах на сумму 481 млн рублей. Второе общество также занимается строительством автомобильных дорог и автомагистралей, в реестр недобросовестных поставщиков не включено. Организация стала поставщиком услуг в 17 госконтрактах на сумму в 104 млн рублей.

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