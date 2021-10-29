29 октября 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили призыв США к своим союзникам, чтобы те начали поставлять на Украину своё вооружение.

Артур Савин, , 19:06 — REGNUM Решение заместителя помощника министра обороны США по России, Украине и Евразии Лоры Купер призвать всех союзников Вашингтона снять ограничения на поставки Украине летальных вооружений оборонного характера стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по данному вопросу 29 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Боеголовушка Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«После вывода войск из Афганистана этого следовало ожидать. Машина войны не должна стоять, иначе не будет денег. Вышли из Кабула, значит, должны куда-то войти», — убеждён Сергей Б.

Многие пользователи пришли к выводу, что попытки обострить ситуацию на Украине начались после того, как Россия стала побеждать на внешнеполитическом поле, а Америка раз за разом оказывалась в аутсайдерах.

«Ну конечно. Только Россия начала набирать вес в международных отношениях, надо развязать войну в Донбассе. Давайте, говорите, что это всё не против Российской Федерации делается, мы уже всё знаем», — отмечает Фёдор Л.

Некоторые комментаторы отмечают, что сами Соединённые Штаты никогда не будут сталкиваться с Россией, потому что это чревато глобальной ядерной войной, но вот руками своих приспешников они собираются активно портить жизнь Российской Федерации.

«Они просто руками чужими хотят воевать и для этого натравят всех своих шавок на Россию. А эти, кстати, сами рады, украинские элиты готовы предать интересы своего народа в угоду заокеанскому хозяину. Потом Штаты их в очередной раз кинут, но будет уже поздно», — считает Алекс В.

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден President.gov.ua

Часть людей считает, что больше всего в данной истории удивляется стремление США вооружить Украину не своим оружием, а вооружением своих союзников, сэкономив на этом огромные средства.

«Американцы как всегда — в своём репертуаре. Это называется игра в подставь союзника. А чего бы самим-то своё оружие не поставить? Денег жалко? Ну, понятно», — пишет Сергей И.

Ряд пользователей указывает на то, что в ответ на поставки вооружения Украине руководство России может ответить аналогичными мерами и снабдить ополчение Донецкой и Луганской Народных Республик необходимым количеством самого современного оружия.

«Ну, в таком случае и России надо официально начать поставлять в ДНР и ЛНР оружие. И не просто автоматы, а «Смерчи», «Солнцепёк», «Терминаторы», гаубицы всякие и т. д. Пусть Украина знает, что в случае чего ей придётся жарко», — указывает Дмитрий М.

Ополченцы ДНР (сс) Andrew Butko

Нашлись и те, кто убеждены, что американцы стремятся создать хаос в Европе, чтобы устранить своих конкурентов.

«Создали белую «Африку», как и планировали в 1940-х, натравили её против России, как и планировали в 1940-х, а теперь осталось напичкать эту «Африку» оружием для кровопролития среди славянских народов. Надеюсь, украинские генералы пошлют к чёрту всех этих западных и прозападных политиков и, в случае агрессии, вдарят по зачинщику», — написал Родион Д.

Напомним, 29 октября заместитель помощника министра обороны США по России, Украине и Евразии Лора Купер в ходе мероприятия, организованного на площадке Центра стратегических и международных исследований, призвала всех союзников Вашингтона снять ограничения на поставки Украине летальных вооружений оборонного характера.