Бишкек, , 18:05 — REGNUM Нацбанк Киргизии провёл третью за месяц интервенцию, продав на внутреннем валютном рынке $50 млн для поддержания курса национальной валюты. Об этом сообщает пресс-служба финансового регулятора сегодня, 29 октября.

Национальный банк Киргизии Nbkr.kg

Всего же с начала текущего года Национальный банк провел девять интервенций, продав в общей сложности $391 млн 350 тысяч.

Отметим, что наиболее крупная интервенция состоялась в апреле, — тогда Нацбанк Киргизии реализовал на валютном рынке $62 млн 250 тысяч.

В настоящее время установленный Национальным банком Киргизии официальный курс доллара США по отношению к киргизской нацвалюте составляет 84,8 сома за $1.