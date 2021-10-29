Бостон, США, 29 октября, 2021, 18:33 — ИА Регнум. Министр образования и науки Грузии Михаил Чхенкели, находящийся с официальным визитом в США, провёл ряд встреч в Бостонском университете, сообщает 29 октября грузинский телеканал «Рустави 2».

Brian Chang-Yun Hsu Бостонский университет

Чхенкели заявил, что чрезвычайно важно сблизить американские научные круги с Кутаисским международным университетом, где планируется в ближайшее годы открыть центр адронной терапии для лечения онкологических заболеваний. Грузинская сторона выразила желание, чтобы американские учёные были вовлечены в академический и исследовательские процессы. Грузинская сторона также намерена представить научным кругам Бостона свои проекты.

Чхенкели проведёт следующие встречи в Центре российских и евразийских исследований имени Дэвиса Гарвардского университета, где в феврале будет открыта программа по картвелологии. Министр намерен обсудить с руководством Центра детали этой программы.