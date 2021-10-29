София, , 18:00 — REGNUM В ночь с субботы на воскресенье, 31 октября 2021 года Болгария переходит на зимнее время — стрелки часов будут переведены на час назад. Об этом со ссылкой на распоряжение правительства страны сообщает софийская газета «24 часа».

Зимнее время

Согласно официальной информации, соответствующий переход осуществится в 04:00 утра. Автостанции, железнодорожные вокзалы и аэропорты Болгарии продолжат работу в штатном режиме, однако расписание прибытия некоторых международных рейсов потребует уточнения. В этой связи руководство Минтранса страны призвало граждан внимательно следить за соответствующими объявлениями.

Напомним, в 2018-м году Европейский парламент запланировал отмену перехода государств ЕС с летнего на зимнее время не позднее октября 2021-го года. На данный момент ни одна из стран-членов не ратифицировала эту постановление.

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