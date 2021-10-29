Берлин, 29 октября, 2021, 17:56 — ИА Регнум. Действующее правительство Германии проводит миграционную политику, которая грозит привести к «коллапсу» на границе, с которым ранее сталкивались в 2015 году, заявил 29 октября глава федерального профсоюза полицейских Германии Хайко Теггац в интервью Bild.

Мигранты

«Это не запугивание, а неопровержимые факты. Этими цифрами оперирует само министерство», — пояснил Теггац.

По его словам, ежедневно прибывающие в Германию мигранты это «тревожные сигналы» о проблеме, которая требует скорейшего решения.

При этом Теггац напомнил, что 27 октября министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер сообщил журналистам о том, что «впервые за много лет» число прибывших мигрантов превысило тысячу человек за день.