29 октября 2021 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили утверждение обозревателя Дэвида Экса о том, что стратегические бомбардировщики B-1B Lancer американских ВВС способны полностью уничтожить российский флот в Балтийском и Чёрном морях. Об этом говорится в его статье, опубликованной в журнале Forbes.

Оксана Переможенко, , 19:07 — REGNUM Стратегические бомбардировщики B-1B Lancer американских ВВС способны полностью уничтожить российский флот в Балтийском и Чёрном морях, утверждает обозреватель Дэвид Экс в своей статье, опубликованной в журнале Forbes.

Командо Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Новость обсудили на страницах издания «Шарий.net» в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте». Многие критически оценили утверждения, изложенные в статье.

«А потом появится на месте США новый пролив имени Сталина», — с сарказмом отреагировал Виктор К.

«Блажен, кто верует, тепло ему на свете!» — смеется Вита К., цитируя «Горе от ума» Александра Грибоедова.

«А что, РЭБ и [зенитный ракетный комплекс] С-400 самоликвидировались?» — не понимает Виталий В.

«Видели уже, как эти задорные вояки драпали с Афганистана», — добавил Pavel E.

«Пара гиперзвуковых ракет может уничтожить Вашингтон и Нью-Йорк так, что на их месте будут заливы. Не надо трогать Балтийский флот! И угрожать не надо, а то как бы чего не вышло!» — пишет Александр Ф.

«Сказка должна быть на украинском языке», — иронизирует Александр К.

«Задолбали *рень писать!.. Стрелами забросать, копьями закидать… и отсидеться, как давеча на бульваре за океаном, уже не получится…» — добавил Евгений Владимирович О.

Тяжелый бомбардировщик ВВС США B-1B Lancer (сс) US Air Force

«Пусть попробуют…» — написала Надежда Д.

«Та да… Как талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — с сарказмом отметил Игорь О.

«У США есть только на сегодня дальнобойные ракеты такие, как «Томагавк», воздушного применения, остальные ракеты имеют дальность поражения максимум около 200 км. У [крылатой ракеты] «Томагавк» скорость полёта максимальная составляет 840 км/час. Это очень тихоходные ракеты, все их достоинства в низком полёте на высоте 20−50 м от земли. Для радаров Запада это проблема, а вот для российских радаров этой проблемы не существует… Новейшие ПВО комплексы «Полимент-Редут» (зенитный ракетный-комплекс морского базирования. — О. П.) не оставят никаких шансов этим и другим ракетам Запада. И кроме этих комплексов, на новые крупные корабли в России устанавливают С-400 морского базирования, так что вся эта болтовня по потоплению российских флотов — это дешевые понты и больше ничего», — считает Жаныбек З.

«А запуск ракет с подводного крейсера «Дмитрий Донской» смоет США и весь континент в небытие. Россию вам не взять, черти», — отреагировал Василий З.

«Первое, им надо ещё подлететь. Второе, им точно некуда будет возвращаться», — пишет Евгений С.

«Мочь-то они могут. Да кто ж им даст?» — спрашивает «Лин Саха».

Корабли Черноморского флота Александр Полегенько © ИА REGNUM

«А пара бомбардировщиков РФ что в это время может сделать?» — задался вопросом Дмитрий М.

«Главное, чтобы хватило самолётов на удачный побег, а то ведь как в Афганистане не будет…» — не без сарказма отметил Марк Ф.

«А флот РФ будет стоять и ждать, что его потопят?..» — с сарказмом поинтересовался Nikolai B.

«Вы долетите сперва до Балтийского флота», — подытожил Андрей Ш.

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