Сириус, , 17:47 — REGNUM Руководителя федеральной территории «Сириус» избрал Совет федеральной территории на заседании 29 октября, сообщили в пресс-службе администрации. На пост сити-менеджера назначен Дмитрий Плишкин.

Дмитрий Плишкин Https://sirius-ft.ru/

«В качестве главы администрации федеральной территории «Сириус» Дмитрию Плишкину предстоит сформировать структуру исполнительно-распорядительного органа власти и разработать стратегию социально-экономического развития федеральной территории», — говорится в сообщении.

Дмитрий Плишкин выпускник НИТУ МИСиС и Российской экономической академии им. Г.В. Плеханова, кандидат экономических наук. Прежний врио главы администрации Сириуса Андрей Столяров переходит на другую работу.

Как сообщало ИА REGNUM, закон о федеральной территории «Сириус» в Краснодарском крае был одобрен Советом Федерации в декабре 2020 года, в январе 2021 года президент Владимир Путин назначил и.о. главы администрации Сириуса Андрея Столярова. В сентябре 2021 года состоялись выборы депутатов Совета федеральной территории Сириус.

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