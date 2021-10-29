Вашингтон, , 17:43 — REGNUM Россия не имела отношения к причинам энергетического кризиса в Европе, однако не сделала всего, что могла бы, для его смягчения, заявил 29 октября представитель Госдепартамента США по энергетической безопасности Амос Хохштейн.

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Давайте говорить прямо: Россия не спровоцировала газовый кризис в Европе. Он случился вследствие различных факторов, часть из которых никто не мог контролировать. Но нет сомнения, что Россия не сделала того, что могла, для смягчения его последствий», — сказал представитель госдепа.

При этом Хохштейн указал, что Соединенные Штаты приветствуют решение РФ увеличить поставки газа, но хотели бы, чтобы это произошло гораздо раньше.

Напомним, резкий взлёт цен на газ на биржах Европы произошёл осенью 2021 года после того как компании США перенаправили свои газовые поставки с европейских рынков на азиатские. При этом биржевые спекулянты воспользовались этой ситуацией для получения дополнительных заработков.

В то же время, Россия поставляет природный газ по фиксированным ценам долгосрочных договоров.

Как сообщало, 27 октября президент России Владимир Путин дал поручение главе «Газпрома» Алексею Миллеру начать закачку дополнительных объёмов газа в подземные хранилища Европы после завершения заполнения российских хранилищ газа.

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