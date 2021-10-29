Вашингтон, 29 октября, 2021, 18:53 — ИА Регнум. США 29 октября ввели новые санкции в отношении Ирана, сообщают местные СМИ со ссылкой на министерство финансов.

Иван Шилов ИА REGNUM Вид на Иран из США

Под санкции попали четыре иранских гражданина, а также две базирующиеся в Иране компании.

Ранее США и Израиль начали обсуждения «плана Б» на случай, если Иран откажется от предложения вернуться к соблюдению соглашения по СВПД. Отмечалось, что существует широкий спектр отнюдь не дипломатических вариантов — от санкций до военных действий.

Напомним, что для администрации президента СШАДжо Байдена вопрос возвращения Ирана к выполнению ядерной сделки стоит в приоритете и отказ от данной цели будет ударом для внешней политики Штатов.

Как сообщало ИА REGNUM, Иран настаивает на том, что вернуться к соблюдению СВПД он сможет только после отмены американских ограничительных мер, которые в свое время ввел экс-президент США Дональд Трамп. Так что до открытого диалога между США и Ираном еще далеко, и вряд ли израильский «план Б» тут что-то изменит.