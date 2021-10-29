Варшава, , 17:43 — REGNUM На Хэллоуин в Польше не обязательно надевать страшный костюм, достаточно показать чек из продовольственного магазина, или отвезти семью на автозаправочную станцию, это будет достаточно страшно. Так высказался глава польской оппозиции, экс-премьер Польши Дональд Туск, выступая на пресс-конференции.

Дональд Туск Sigmalive.com

Глава оппозиционной партии «Гражданская платформа» подверг правительство Польши резкой критике. «Сегодня мы узнали, что инфляция в Польше достигла 6,8%. Польская экономика и семейные бюджеты сталкиваются с довольно драматической перспективой. Правительство ПиС (правящая партия «Право и Справедливость», — ред.) унаследовало экономику в стабильном состоянии, поэтому им понадобилось некоторое время, чтобы привести её в предынфарктное», — приводит слова Туска газета Rzeczpospolita.

Лидер либеральной оппозиции предложил правительству снизить НДС на энергоносители. «Мы можем помочь премьер-министру Матеушу Моравецкому написать письмо в Еврокомиссию. Такое разрешение (на снижение НДС, — ред.) можно получить. Если мы снизим НДС с 23 процентов до нуля мы сможем экономить на семью 325 злотых (5 700 рублей) в год с точки зрения стоимости электричества, и 1 000 злотых (17 700 рублей) в год для газового отопления квартиры», — говорит Туск.

Также, по словам Туска, возможно снижение НДС на бензин с 23 процентов до нуля, благодаря чему «литр топлива мог бы стоить 4,88 злотых» (86 рублей).

По данным сервиса globalpetrolprices.com, средняя цена на бензин в Польше в октябре составила 5,91 злотых (104 рубля).