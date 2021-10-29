Минск, 29 октября, 2021, 17:33 — ИА Регнум. «С 1 ноября в связи с ростом бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения (БПМ), утвержденного постановлением министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 21 октября 2021 г. № 71 (288,01 руб., рост — на 1,6%), увеличиваются размеры государственных пособий семьям, воспитывающим детей», — сообщила 29 октября пресс-служба министерства труда и соцзащиты Белоруссии.

Мфц.онлайн Детское пособие

Согласно официальному сообщению, единовременное пособие при рождении первого ребёнка составит 10 БПМ, что эквивалентно 2,88 белорусских рублей ($1,2 тыс). пособие на второго ребёнка составит 14 БПМ — чуть более 4 тыс белорусских рублей или $1,68 в эквиваленте.

Ежемесячное пособие по уходу за ребёнком-инвалидом старше трёх лет определено в размере 70% БПМ, что составляет 201,61 бел.руб. или $84 по актуальному обменному курсу в эквиваленте. Повышены и другие пособия.

Кроме того, с начала года в четвёртый раз пересмотрен размер БПМ. В связи с этим пересчитываются не только «детские» пособия, но и пенсии, доплаты и надбавки.

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