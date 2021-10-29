Кемерово, 29 октября, 2021, 17:32 — ИА Регнум. Прокуратура Кемеровской области после появления информации о ненадлежащем питании учащихся организовала проверку. Об этом ИА REGNUM сообщили в самом ведомстве.

Mosreg.ru В школьной столовой

«В ходе мониторинга выявлена публикация о сырых котлетах в школьной столовой в городе Кемерово. В связи с этим организована проверка исполнения санитарно-эпидемиологического законодательства при организации питания учащихся в образовательной организации», — уточнили в прокуратуре.

Отмечается, что в случае выявления нарушений будет принят комплекс мер реагирования для их устранения.