Калуга, , 17:53 — REGNUM В Калуге в ходе рейда по торговым точкам таможенники совместно с представителями областного управления Роспотребнадзора выявили товары народного потребления без обязательной маркировки. Об этом 29 октября сообщила корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь Калужской таможни Екатерина Жданова.

Товары народного потребления без обязательной маркировки. Фото пресс-службы калужской таможни

Более 150 единиц постельных принадлежностей и почти 500 пар обуви реализовывались без обязательной маркировки средствами идентификации, которая позволяет определить законность ввоза и реализации товара. Общая сумма изъятых товаров составила более 200 тысяч рублей.

«На все обнаруженные товары сотрудниками Роспотребнадзора наложен арест, рассматривается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении по части статьи КоАП РФ о продаже товаров и продукции без маркировки», — отметила Екатерина Жданова

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