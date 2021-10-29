Калуга, 29 октября 2021, 17:53 — REGNUM В Калуге в ходе рейда по торговым точкам таможенники совместно с представителями областного управления Роспотребнадзора выявили товары народного потребления без обязательной маркировки. Об этом 29 октября сообщила корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь Калужской таможни Екатерина Жданова.
Более 150 единиц постельных принадлежностей и почти 500 пар обуви реализовывались без обязательной маркировки средствами идентификации, которая позволяет определить законность ввоза и реализации товара. Общая сумма изъятых товаров составила более 200 тысяч рублей.
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