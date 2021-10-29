Ижевск, , 17:28 — REGNUM В Удмуртии 129 138 человек приняли участие во Всероссийской переписи населения в формате онлайн. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Всероссийская перепись населения Александр Погожев © ИА REGNUM

Возможность ответить на вопросы переписи на портале Госуслуг в этом году появилась впервые. Переписчику нужно будет лишь предъявить QR-код.

Всего в республике для опроса граждан задействованы 2731 переписчик. Каждый из них обеспечен защитными масками, перчатками и антисептиками.

Напомним, по данным Росстата на 1 января 2021 года в Удмуртии проживают 1,493 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, Всероссийская перепись населения стартовала 15 октября и продлится по 14 ноября 2021 года. Всего за первую неделю переписались почти 14 млн жителей России, в том числе 11 млн человек сделали это в формате онлайн. Наиболее активно в течение первой недели в переписи принимали участие жители Республики Саха (Якутия) — 23% населения.

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