Вашингтон, , 17:36 — REGNUM Охранников американских тюрем оснащают камерами, прикрепленными к форме, чтобы снизить уровень насилия, сообщает 29 октября Associated Press.

В тюрьме Pixabay.com

Камеры будут использоваться даже в исправительных учреждениях.

При этом эксперты и профсоюзы сомневаются в полезности нововведений, дополняющих существующую систему камер.

Департамент реабилитации и исправительных учреждений штата Огайо до конца года отдаст одной из четырех компаний контракт стоимостью около $17 млн в год. Мера предпринята после того, как в государственной тюрьме в Сан-Диего одного из охранников обвинили в жестоком обращении с заключенными-инвалидами. Позже Калифорния распространила нательные камеры в пяти других тюрьмах.

Смерть заключенного в Огайо в январе в результате драки с охранниками убедила руководство внимательно изучить вопрос об использовании камер, однако программа уже была в разработке, сказала Аннет Чамберс-Смит, директор департамента реабилитации и исправительных учреждений Огайо.