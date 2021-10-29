Белград, 29 октября 2021, 17:49 — REGNUM Директор сербского предприятия «Србиягас» Душан Баятович надеется, что во время встречи президента Сербии Александра Вучича с президентом РФ Владимиром Путиным в ноябре будут оговорены условия долгосрочного газового контракта. Об этом Баятович заявил 29 октября во время конференции, посвященной вопросам реформирования газового сектора.
По словам Баятовича, это вопрос не только рынка, но и политики.
«Мы должны понять, что решение вопроса снабжения Европы газом невозможно без российского газа, хотя бы до 2035 или 2040 года. Мне кажется, что здесь европейские бюрократы заигрались», — процитировал телеканал РТС слова Баятовича.
По его мнению, сегодня главной проблемой является не то, какова будет цена газа и электричества, а будут ли они вообще.
Напомним, что ранее пресс-служба Кремля сообщила о подготовке встречи Вучича и Путина. Ожидается, что главной темой переговоров будет газовый контракт, который Сербия должна подписать с Москвой по истечении действующего в конце этого года.