Белгород, 29 октября 2021, 17:36 — REGNUM Председатель Общественной палаты Белгородской области Сергей Курганский покинул пост. На своей странице в социальной сети 29 октября он поблагодарил коллег за совместную работу.
Полномочия прекращены в связи с вхождением Сергея Курганского в состав Белгородской областной думы — он стал депутатом после того, как бывший первый вице-спикер законодательного собрания Наталия Полуянова избралась в Государственную думу.
Сергей Курганский отметил, что за время его работы в Общественной палате создан ресурсно-информационный центр «Социальное предпринимательство» и проект «Мама дома» для самозанятых женщин в декрете, ежегодно проводился конкурс гражданских инициатив, начал работу пул общественных наблюдателей и сформирована команды «За честные выборы» и многие другие проекты.
Курганский возглавлял Общественную палату с января 2019 года. Он также занимает должность ректора Белгородского государственного института искусств и культуры.