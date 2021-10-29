Челябинск, , 17:26 — REGNUM В Челябинской области два бывших сотрудника полиции заподозрены в превышении полномочий. Об этом сообщает южноуральское управление СКР.

Следственный комитет

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В поле зрения следователей попали экс-глава отделения ГИБДД по Верхнеуфалейскому городскому округу и экс-инспектор этого подразделения. Следователи считают, что в марте первый дал подчинённому указание не привлекать местного нарушителя Правил дорожного движения к установленной законом ответственности.

Преступление выявили сотрудники ФСБ России. Вместе с сотрудниками областного управления собственной безопасности главка МВД они осуществляют по уголовному делу оперативное сопровождение. Решается вопрос о предъявлении гражданам обвинения и избрании меры пресечения.