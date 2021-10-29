Санкт-Петербург, , 17:35 — REGNUM В Петербурге в течение всего дня 29 октября специалисты занимались локализацией и ликвидацией нефтяного загрязнения акватории Невы. К концу рабочего дня эта работа в целом была завершена, а сотрудники Роспотребнадзора установили источник загрязнения и того, кто понесёт за это ответственность.

Как рассказали в пресс-службе комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга, после поступления утром 29 октября сообщений о загрязнении различных участков Невы экологическая аварийная служба ГУП «Пиларн» прибыла не место и обнаружила тонкую нефтяную пленку на участке от Вантового до Большеохтинского моста в Петербурге.

Обработкой загрязненной воды на обширной территории занимались четыре нефтесборщика, два катера вели мониторинг обстановки. «К настоящему моменту основная часть загрязнения ликвидирована, пленка нефтепродуктов обработана активной пеной, суда возвращаются на опорные пункты, продолжается мониторинг обстановки», — уточнили в комитете.

Поскольку река Нева подлежит федеральному экологическому надзору, информация о ЧП была передана в Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора и природоохранную прокуратуру Санкт-Петербурга.

Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора уже установило предполагаемый источник поступления нефтепродуктов в Неву. Им стал выпуск ливневой канализации ВД-7 в реку Мурзинка в районе дома 138, к.2 по проспекту Обуховской обороны. Выпуск находится на балансе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

«Через него осуществляется отведение поверхностных стоков с прилегающей территории. В момент осмотра установлено поступление через выпуск пленочных нефтепродуктов в реку Мурзинка, впадающую в Неву. В месте сброса у воды ощущался запах нефтепродуктов», — рассказали в Росприроднадзоре.

В виновника попадания грязи в Неву будут инициированы меры административного воздействия.