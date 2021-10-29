Новосибирск, 29 октября 2021, 17:26 — REGNUM В Новосибирске свой пост покидает заместитель главы департамента строительства и архитектуры — начальник управления строительства и инженерного обеспечения мэрии Роман Теленчинов. Эту информацию редакции «Континент Сибирь» подтвердил пресс-секретарь мэра города Глеб Черепанов.
«Заявление об увольнении по инициативе работника исполняющий обязанности мэра Новосибирска, первый заместитель главы города Геннадий Захаров подписал 29 октября. Сегодня Роман Теленчинов работает в мэрии последний день. Сам чиновник отказался комментировать свое увольнение», — уточняет СМИ.
Отмечается, что по неподтвержденной информации Теленчинов может перейти на работу в правительство Новосибирской области и курировать минстрой и минтранс.