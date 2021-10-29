Новосибирск, 29 октября, 2021, 17:26 — ИА Регнум. В Новосибирске свой пост покидает заместитель главы департамента строительства и архитектуры — начальник управления строительства и инженерного обеспечения мэрии Роман Теленчинов. Эту информацию редакции «Континент Сибирь» подтвердил пресс-секретарь мэра города Глеб Черепанов.

К.Артём.1 Мэрия Новосибирска

«Заявление об увольнении по инициативе работника исполняющий обязанности мэра Новосибирска, первый заместитель главы города Геннадий Захаров подписал 29 октября. Сегодня Роман Теленчинов работает в мэрии последний день. Сам чиновник отказался комментировать свое увольнение», — уточняет СМИ.

Отмечается, что по неподтвержденной информации Теленчинов может перейти на работу в правительство Новосибирской области и курировать минстрой и минтранс.