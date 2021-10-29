Москва, 29 октября 2021, 17:22 — REGNUM Участники команды «Молодёжки ОНФ» поддерживают донорское движение на протяжении всех четырех лет своего существования, а регулярные акции по сдаче крови и плазмы добровольцы стали проводить с начала пандемии коронавируса, когда число постоянных доноров в стране сократилось. Весной 2020 года совместно с ФМБА России они запустили марафон «Оставайся донором». С тех пор участники команды сдают кровь как в дни марафона, так и не привязываясь к какой-то конкретной дате.
Сегодня, из-за ухудшения эпидемиологической обстановки на станциях переливания крови увеличилась нехватка доноров. В некоторых регионах потребность в препаратах крови и антиковидной плазме возросла, поэтому добровольцы возобновили марафон «Оставайся донором».
На донорском светофоре Челябинской области горит красный свет — для пополнения запасов крови на станциях переливания ждут доноров с любой группой крови и с любым резусом. Поэтому челябинская команда «Молодёжки ОНФ» — одна из первых, кто запустил в регионе очередной марафон «Оставайся донором».
Помимо участников «Молодёжки ОНФ», к акции присоединились студенты Челябинска и все желающие. Всего в марафоне приняли участие около 50 местных жителей. Среди них как новички, так и доноры со стажем. Например, Ильнур Ражетдинов сдает кровь уже в 17-й раз.
Как отмечают медики, одна донация может спасти сразу нескольких людей.
В марафоне «Оставайся Донором» приняли участие и добровольцы «Молодёжки ОНФ» из Благовещенска. Из-за ограничений медики пускают на донации не более 10 человек и только по предварительной записи. Доноры — это вакцинированные либо переболевшие коронавирусом студенты колледжей и вузов, с антителами к COVID-19. После обязательного карантина кровь и антиковидную плазму отправят в инфекционные госпитали и больницы региона. Волонтеры надеются, что их плазма повысит шансы на выздоровление тяжело больных пациентов.
Пополнили запасы крови и плазмы также добровольцы Башкирии. Участники региональной команды «Молодёжки ОНФ» сегодня сдали кровь на Республиканской станции в Уфе. Они не только прошли процедуру донации, но и помогли остальным донорам быстро заполнить документы, чтобы избежать скопления людей.
По словам медиков, потребность в антиковидной плазме в республике все ещё высока. Ежедневно ее сдают порядка 30 доноров. Врачи напоминают, что сдавать плазму можно каждые две недели.