Москва, 29 октября, 2021, 17:22 — ИА Регнум. Участники команды «Молодёжки ОНФ» поддерживают донорское движение на протяжении всех четырех лет своего существования, а регулярные акции по сдаче крови и плазмы добровольцы стали проводить с начала пандемии коронавируса, когда число постоянных доноров в стране сократилось. Весной 2020 года совместно с ФМБА России они запустили марафон «Оставайся донором». С тех пор участники команды сдают кровь как в дни марафона, так и не привязываясь к какой-то конкретной дате.

Mil.ru Донорство крови

Сегодня, из-за ухудшения эпидемиологической обстановки на станциях переливания крови увеличилась нехватка доноров. В некоторых регионах потребность в препаратах крови и антиковидной плазме возросла, поэтому добровольцы возобновили марафон «Оставайся донором».

«Сегодня есть особая потребность не только в компонентах крови, но и в антиковидной плазме. Вместе с ФМБА мы выявили более 10 регионов, где такая помощь сейчас необходима. Поэтому мы приглашаем в Центры крови уже переболевших коронавирусом, чтобы помочь тем, кто сегодня борется с инфекцией. Если вы переболели и готовы стать донором — пишите в группу «Молодёжки ОНФ» в социальных сетях, мы поможем вам записаться на сдачу плазмы», — отметил депутат Государственной думы VIII созыва, член Центрального штаба ОНФ, руководитель «Молодёжки ОНФ» Игорь Кастюкевич (фракция «Единая Россия»).

На донорском светофоре Челябинской области горит красный свет — для пополнения запасов крови на станциях переливания ждут доноров с любой группой крови и с любым резусом. Поэтому челябинская команда «Молодёжки ОНФ» — одна из первых, кто запустил в регионе очередной марафон «Оставайся донором».

Помимо участников «Молодёжки ОНФ», к акции присоединились студенты Челябинска и все желающие. Всего в марафоне приняли участие около 50 местных жителей. Среди них как новички, так и доноры со стажем. Например, Ильнур Ражетдинов сдает кровь уже в 17-й раз.

«Есть такой принцип в жизни «win-win» — когда твои действия приносят пользу не только тебе, но и окружающим. Донорство — это хороший пример его реализации. Сдавая кровь, ты оказываешься полезным, от этого и на душе приятно. Главное не бояться и осознавать, что ты действительно делаешь что-то стоящее. Ничего страшного и болезненного в этой процедуре нет», — рассказал журналистам Ильнур Ражетдинов.

Как отмечают медики, одна донация может спасти сразу нескольких людей.

«Со станции переливания донорская кровь поступает в медицинские организации федерального подчинения. Мы обеспечиваем медучреждения ФМБА России, которые находятся в Челябинской области, а также в Башкортостане и Омске. С одной донации из 450 мл цельной донорской крови получается доза эритроцитсодержащих сред и доза плазмы. Соответственно, благодаря этому мы можем помочь сразу нескольким людям», — рассказал замглавного врача Станции переливания крови ФМБА России в Челябинске Даниил Чащухин.

В марафоне «Оставайся Донором» приняли участие и добровольцы «Молодёжки ОНФ» из Благовещенска. Из-за ограничений медики пускают на донации не более 10 человек и только по предварительной записи. Доноры — это вакцинированные либо переболевшие коронавирусом студенты колледжей и вузов, с антителами к COVID-19. После обязательного карантина кровь и антиковидную плазму отправят в инфекционные госпитали и больницы региона. Волонтеры надеются, что их плазма повысит шансы на выздоровление тяжело больных пациентов.

Пополнили запасы крови и плазмы также добровольцы Башкирии. Участники региональной команды «Молодёжки ОНФ» сегодня сдали кровь на Республиканской станции в Уфе. Они не только прошли процедуру донации, но и помогли остальным донорам быстро заполнить документы, чтобы избежать скопления людей.

По словам медиков, потребность в антиковидной плазме в республике все ещё высока. Ежедневно ее сдают порядка 30 доноров. Врачи напоминают, что сдавать плазму можно каждые две недели.