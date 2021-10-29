Кутаиси, Грузия, , 17:48 — REGNUM Кандидат в мэры города Кутаиси от оппозиции и бывший шеф национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе обвинила власти в подкупе избирателей, сообщает 29 октября грузинский телеканал «Формула».

Хатия Деканоидзе Mykola Vasylechko

Деканоидзе заявила, что власти забирают у избирателей удостоверения личности, выплачивая им при этом деньги. Она заверила, что несмотря на мобилизацию в Кутаиси и в других городах Грузии проправительственных сил, оппозиция сможет сберечь каждый голос избирателя и сделает невозможной фальсификацию выборов на любом из избирательных участков. Деканоидзе выразила уверенность в том, что оппозиция в Кутаиси одержит неминуемую победу.

Напомним, что 2 октября в Грузии состоялся первый тур выборов в местные органы власти. В Кутатиси Хатия Деканоидзе набрала 43,33% голосов, а кандидат от правящей партии «Грузинская мечта» Иосиф Хахалеишвили — 41,45%.