Новосибирск, 29 октября, 2021, 17:19 — ИА Регнум. В Новосибирске 31 октября ожидается усиление скорости ветра до 19 м/с и осадки в виде мокрого снега. 1 ноября — понижение температуры в ночные часы до — 9 °C. Таков прогноз Западно-Сибирского гидрометцентра.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мокрый снег

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«В связи с неблагоприятными погодными условиями возможны: нарушения в работе систем электроснабжения; падение слабо закрепленных конструкций (рекламных щитов), деревьев (веток); осложнение работы всех видов транспорта и содержания улично-дорожной сети (включая внутриквартальные проезды и придомовую территорию)», — предупредили в мэрии города.

Завтра, 30 октября, температура ночью −1…+1 °С, днем 0…+2 °С, ветер западный 7−12 м/с, местами порывы до 17 м/с. Ночью преимущественно без осадков, утром и днём местами небольшой мокрый снег.