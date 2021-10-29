Вашингтон, 29 октября, 2021, 17:40 — ИА Регнум. Американское аэрокосмическое агентство NASA 29 октября начнет проверку научных данных с зонда Lucy, сообщает агентство.

NASA

В пятницу, 29 октября, NASA планирует скорректировать положение зонда и направить находящиеся на нем научные приборы на нашу планету.

Ранее на зонде не до конца открылись солнечные батареи, только на 75−95%. В связи с этим зонд был переведен в крейсерский режим, в котором системы работают автономно, то есть без управления NASA. Отметим, что в данный момент аппарат может успешно выполнять свою миссию по исследованию троянских астероидов Юпитера.

Миссия зонда Lucy продлится 12 лет. Планируется, что за это время космический аппарат изучит один астероид главного пояса и семь троянских астероидов Юпитера. К первому из этих астероидов Lucy прибудет в 2025 году.

Троянскими астероидами Юпитера называются две группы астероидов, движущиеся вокруг Солнца вдоль орбиты Юпитера. Общее число троянских астероидов Юпитера превышает 6 тысяч.