Москва, 29 октября 2021, 17:16 — REGNUM Басманный суд Москвы вынес решение о помещении под домашний арест сроком на два месяца бывшего руководителя департамента Минобороны РФ Марии Солодяжниковой, сообщает 29 октября пресс-служба суда.
«Постановлением Басманного районного суда города Москвы
Солодяжникова подозревается в совершении преступления по ч.4 ст.159 УК РФ (особо крупное мошенничество). Наказание по этой статье предусматривает до 10 лет тюрьмы.
Подробности уголовного дела не раскрываются.
По некоторым данным, Солодяжникова с 2018 года занимала должность временно исполняющей обязанности начальника департамента планирования и координации обустройства войск Минобороны РФ.
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