Москва, 29 октября, 2021, 17:16 — ИА Регнум. Басманный суд Москвы вынес решение о помещении под домашний арест сроком на два месяца бывшего руководителя департамента Минобороны РФ Марии Солодяжниковой, сообщает 29 октября пресс-служба суда.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коррупция

«Постановлением Басманного районного суда города Москвы от 29.10.2021 года в отношении Солодяжниковой Марии Алексеевны избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 27 декабря 2021 года», — указано в сообщении пресс-службы.

Солодяжникова подозревается в совершении преступления по ч.4 ст.159 УК РФ (особо крупное мошенничество). Наказание по этой статье предусматривает до 10 лет тюрьмы.

Подробности уголовного дела не раскрываются.

По некоторым данным, Солодяжникова с 2018 года занимала должность временно исполняющей обязанности начальника департамента планирования и координации обустройства войск Минобороны РФ.