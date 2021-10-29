Новосибирск, , 17:15 — REGNUM Губернатор Новосибирской области Андрей Травников и заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов подписали соглашение о совместной работе по реализации единой системы транспортного обслуживания. Теперь транспортной картой «Тройка» новосибирцы смогут оплатить проезд в общественном транспорте Москвы, а москвич без проблем воспользуется ей в транспорте Новосибирска, сообщили в новосибирском правительство.

В общественном транспорте Mos.ru

Отмечается, что речь идёт, в том числе, об использовании транспортной карты «Тройка» в качестве билетного носителя для двух субъектов РФ, то есть — универсальной пополняемой карты для оплаты проезда в общественном транспорте и в Новосибирской области, и в Москве.

Тестирование системы начнётся уже в ноября — автобусы пилотного маршрута будут оснащены терминалами, принимающими карты «Тройка» наряду с банковскими картами.