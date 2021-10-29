Ижевск, , 17:14 — REGNUM Удмуртия планирует привлечь коммерческие кредиты в банках на общую сумму 6,2 млрд рублей. Об этом сообщает минфин республики.

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Пять кредитов на общую сумму 5 млрд рублей планируется привлечь в виде невозобновляемых кредитных линий сроком на один год. Ещё два кредита на 1,2 млрд рублей в форме невозобновляемых кредитных линий будут взяты сроком на шесть месяцев.

По данным минфина, аукционы объявлены 28 октября, срок окончания подачи заявок — 25 ноября. Начальная (максимальная) ставка по привлекаемым кредитам установлена на уровне 8,5% годовых. По итогам аукционов аукциона ставка может быть снижена.

«Привлечение коммерческих кредитов не приведет к росту государственного долга Удмуртской Республики», — подчеркнули в минфине.

Как сообщало ИА REGNUM, в течение августа республика сократила сумму кредитов, привлеченных в банках и кредитных организациях, на 31,593 млрд рублей. Доля банковских кредитов в структуре госдолга республики снизилась за месяц на 50% до 0,6% или до 406 млн рублей.

В минфине Удмуртии уточняли, что в августе республика получила кредит от Министерства финансов РФ на сумму 30,943 млрд рублей по ставке 0,1% годовых. Эти средства были направлены на досрочное погашение коммерческих кредитов. Экономия средств бюджета региона на выплату процентов составит 700 млн рублей в текущем году и 1,4 млрд рублей в 2022 году.

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