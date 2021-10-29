Калуга, , 17:35 — REGNUM В Калужской области по состоянию на 27 октября 2021 года участие во Всероссийской переписи населения приняло 47,3% населения. Самостоятельно через портал «Госуслуги» переписалось 13,6% населения, встретили переписчика дома или посетили стационарные участки, в том числе организованные в многофункциональных центрах «Мои документы», — 33,7% населения, сообщает 29 октября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Калугастат.

Перепись населения Kalugastat.gks.ru

В сложившейся эпидемиологической обстановке ключевой мерой по обеспечению безопасности переписного персонала и населения области является еженедельное ПЦР-тестирование переписного персонала на COVID-19. В рамках предпринятых мер и доступности способов, участие в переписи населения является надежным и безопасным мероприятием.

За первые две недели с начало акции переписались 64 млн жителей России. 17 млн человек — самостоятельно через портал «Госуслуги». Об этом сообщил глава Росстата Павел Малков.

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