Воронеж, , 17:12 — REGNUM В Воронежской области закончился запас вакцины «Спутник Лайт», об этом сообщает региональный департамент здравоохранения 29 октября.

Вакцина «Спутник Лайт» Дарья Драй © ИА REGNUM

«В Воронежской области имеются в наличии вакцины «Спутник лайт» — 0 доз», — цитирует ТАСС сообщение департамента.

При этом в регионе на данный момент в запасе более 84,7 тыс. доз «Спутника V», 9,5 тыс. доз «Эпиваккороны», почти 1,5 тыс. доз вакцины «Ковивак».

Вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» является однокомпонентной, как правило, медики её рекомендуют переболевшим, пожилым людям и при ревакцинации.

Как сообщало ИА REGNUM, на утро 29 октября получили оба компонента вакцины от коронавируса 800 374 человека, за сутки привились 16 916 воронежцев, в том числе первым компонентом — 11 212. Между тем, в регионе введена обязательная вакцинация для ряда категорий населения.